Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Всемирном фестивале молодежи в ходе просветительского марафона «‎Знание. Первые» в среду, 6 марта, заявила, что первого ребенка нужно рожать до 24 лет – в возрасте, с которого начинала она сама, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Голикова сказал: «Правильный возраст рожать – это тот, с которого начала я – до 24 лет. Сейчас средний возраст рождения детей в России – 26 лет. Мы еще находимся в абсолютных лидерах, если нас сравнивать с другими странами, где средний возраст рождения уже ушел в 31 год. Почему об этом говорю? Чем раньше рождается первый ребенок, тем быстрее родится второй! Настоящий репродуктивный возраст женщины короток».

Сочи, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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