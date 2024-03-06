Берлин готов выделить миллионы евро для закупки сотен тысяч снарядов для Киева в третьих странах

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге в Берлине в среду, 6 марта, заявил, что Германия присоединится к инициативе Чехии по закупке 800 тысяч артиллерийских снарядов для украинских вооруженных сил в «третьих странах», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Хебештрайт сказал: «Правительство ФРГ уже в течение некоторого времени ведет очень интенсивные переговоры с правительством Чехии, мы говорим о закупке в странах, не входящих в ЕС, 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Это очень хорошая инициатива. Для поддержки этого проекта мы соберем трехзначную миллионную сумму».

Следует напомнить, что на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла возможность закупки для Украины сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах «в случае наличия финансовых средств для реализации этого».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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