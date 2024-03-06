Путин: Россия готова обеспечить безопасность на любых атомных объектах

Президент России Владимир Путин в среду, 6 марта, в государственной резиденции «Бочаров ручей» на встрече с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси заявил, что Россия готова обеспечить безопасность атомных объектов «в любой точке, где имеет отношение к ядерной энергетике», – сообщили в Кремле.

В ходе встречи с главой МАГАТЭ Путин сказал: «Россия продолжает сотрудничать с МАГАТЭ по очень многим направлениям, и остаёмся одними из безусловных лидеров в этой сфере в мире. …Активно развиваем атомную энергетику и считаем ее экологически чистым видом энергии, делаем все для повышения безопасности атомных объектов».

«Мы строим на современных принципах новые электростанции: Курская атомная электростанция-2 на быстрых нейтронах. Делаем малые станции, развиваем атомный флот. На Севере поставили плавучую атомную электростанцию небольшой мощности. Все это востребовано экономикой и энергетикой всего мира. И мы готовы делиться нашими наработками со всеми нашими заинтересованными партнерами. C вашей помощью и поддержкой осуществляем многочисленные проекты во многих странах мира, – сказал глава государства и добавил: «Знаю, что у вас в повестке дня сегодняшней нашей встречи есть вопросы особенно чувствительные, важные. Мы, конечно, готовы к тому, чтобы их обсуждать, и делать все для того, чтобы обеспечить безопасность в любой точке, где мы, так или иначе, имеем отношение к ядерной энергетике».

Сочи, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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