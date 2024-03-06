СМИ: Никки Хейли объявила о выходе из предвыборной гонки за пост президента США

Кандидат на выборах президента США, главный конкурент Дональда Трампа, бывший постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли в среду, 6 марта, в Чарлстоне (штат Южная Каролина) объявила об отказе от борьбы за право баллотироваться в президенты страны от Республиканской партии, – сообщает агентство Associated Press.

В сообщении агентства, в том числе, говорится, что «выход Хейли из гонки за выдвижение кандидатом в президенты США сделал Трампа основным кандидатом от Республиканской партии».

«Сейчас настало время приостановить мою кампанию. Я ни о чем не жалею. Поздравляю Дональда Трампа и желаю ему всего хорошего», – сказала Хейли в обращении к своим сторонникам, которое транслировал телеканал Fox News.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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