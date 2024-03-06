Гросси и Путин обсудили вопросы «ядерной и физической безопасности ЗАЭС»

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду, 6 марта, заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсудил вопросы «ядерной и физической безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)», – сообщают СМИ.
В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Гросси написал: «Важный обмен мнениями с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи по вопросам ядерной и физической безопасности ЗАЭС и другим глобальным вызовам нераспространения».
Москва, Иван Бабурин
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