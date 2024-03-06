Путин призвал сделать отдых россиян как можно более доступным и комфортным

Президент России Владимир Путин в среду, 6 марта, в государственной резиденции «Бочаров ручей» в ходе совещания по вопросам развития Юга России и Приазовья по видеосвязи заявил, что «нужно, чтобы как можно больше наших граждан, семей могли отдохнуть в России комфортно и по доступным ценам», – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Рассчитываю услышать подробный доклад о конкретных проектах экономического развития, которые уже реализуются или планируется запустить в южных и приазовских регионах. …Подчеркну, нужно сделать так, чтобы как можно больше наших граждан, семей могли отдохнуть в России, выбрать себе отдых по душе: пляжный, горнолыжный, познавательный и так далее. Причем по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта».

«За 5 лет будет модернизировано 460 километров федеральных и 320 километров региональных автодорог по азово-черноморскому направлению», – заявил также Путин в ходе совещания.

Сочи, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube