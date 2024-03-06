Россия поразила объект в Одессе

Министерство обороны РФ в среду, 6 марта, сообщило, что высокоточным ракетным ударом было поражен ангар с безэкипажными катерами в Одессе.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «В 11.40 мск Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе г. Одессы, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута. Объект поражен».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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