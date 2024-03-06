Российский Су-30 отогнал от Государственной границы РФ три военных самолета Великобритании

Министерство обороны России в среду, 6 марта, сообщило, что российский истребитель Су-30 не допустил нарушения границы РФ тремя самолетами ВВС Великобритании над акваторией Черного моря.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «6 марта российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе Российской Федерации три воздушные цели. Для недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании. При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от Государственной границы Российской Федерации. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено».

«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства», – подчеркнули в Минобороны России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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