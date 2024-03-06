Путин на закрытии Всемирного фестиваля молодежи: Надеюсь, нам удалось создать условия для свободы, творчества и дружбы

Президент России Владимир Путин на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи, который проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус заявил, что надеется, что России удалось создать условия для свободы, творчества и дружбы, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

Обращаясь к участникам фестиваля, глава государства сказал: «Мы, когда предложили вам приехать в Россию, ставили перед собой достаточно простые задачи: мы хотели создать условия для свободы, творчества, дружбы, которые позволили бы вам общаться друг с другом, найти новых друзей, а может быть, и партнеров для ваших будущих проектов. Надеюсь, что это нам удалось».

«Мы все равны с момента нашего рождения. Мы все равны с того момента, когда мы, благодаря маме и папе, а именно так люди появляются сегодня на свет, другого способа не существует даже при современных технологиях. Все равно существует всегда мужское и женское начало», – добавил Путин.

Участниками Всемирного фестиваля молодежи в России стали около 20 тысяч человек из России и 190 стран.

Сириус, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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