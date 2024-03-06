В Сенате США призвали признать, что «Путин не проиграет в этой войне»

Старший сенатор США от штата Висконсин Рон Джонсон в среду, 6 марта, заявил, что «пришло время признать реальность – Путин не проиграет в войне на Украине, – сообщает телеканал News Nation.

В интервью телеканалу Джонсон сказал: «Вместо того чтобы отправлять 60 миллиардов долларов на разжигание кровавого тупика, любая поддержка должна быть направлена на то, чтобы усадить Путина за стол переговоров и положить конец этой разрушительной войне. Пришло время признать реальность – Путин не проиграет».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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