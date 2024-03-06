Путин заявил, что в мире нет места ничьей исключительности

Президент России Владимир Путин на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи, который проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус заявил, что в мире нет места ничьей исключительности, но стремление к справедливому мироустройству сделает его более прозрачным, демократичным и безопасным, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Если мы все равны, то нет места в мире какой бы то ни было и чьей бы то ни было исключительности, нет места в мире какому-нибудь чванству, сегрегации и всем явлениям, которые основываются на этой искаженной почве исключительности кого бы то ни было. …Мы появляемся на свет равными, но вопрос: растем ли мы, развиваемся ли мы в равных условиях? Ответ: к сожалению, нет. Равных условий в мире для всех не существует. И это главная несправедливость сегодняшнего мироустройства, сегодняшнего мира».

«Стремление к справедливому мироустройству сделает мир более прозрачным, демократичным, устойчивым, сбалансированным и безопасным», – подчеркнул Путин.

Сириус, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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