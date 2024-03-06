В Ленинградской области запретили распространять съемки последствий атак беспилотников

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко Ленинградской области в среду, 6 марта, заявил, что в регионе отныне запрещено публиковать и распространять информацию о последствиях применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), – сообщают СМИ.

В сообщении пресс-службы администрации губернатора Ленобласти, в частности, говорится: «На заседании оперативного штаба под руководством губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко принято решение запретить публикацию и распространение любой информации, в том числе фото- и видеоматериалов, способствующих раскрытию мест расположения, временной дислокации, организации несения службы, боевого применения сил и средств Министерства обороны Российской Федерации, сооружений систем связи, систем охраны объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, мостов и портовых зон, находящихся на территории Ленинградской области».

«Также принято решение запретить публикацию и распространение любой информации, в том числе фото- и видеоматериалов о последствиях применения беспилотных летательных аппаратов. …До 15 марта 2024 года будет разработан проект нормативного правового акта об установлении административной ответственности за неисполнение решения оперативного штаба Ленинградской области», – сообщили в администрации региона.

Ленинградская область, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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