Президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками Всемирного фестиваля молодежи, который проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус заявил, что «если позволено США, то и другие страны тоже могут защищать свои интересы боевыми действиями», – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Укрепляя вот эту свою монополию, они США очень быстро столкнулись с тем, что подавляющему большинству стран мира это не очень-то и нравится, и подспудно, постепенно все увидели, что нарастает сопротивление такому складывающемуся миропорядку. …США сами выпустили джина из бутылки: если им позволено, то почему другие страны не могут защищать свои интересы боевыми действиями. Почему Россия не может встать на защиту своих людей на Донбассе, тем более, люди к нам повернулись и ждали этой помощи?»

Сириус, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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