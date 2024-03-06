Путин пообещал оказать поддержку Гагаузии

Башкан (глава, – прим ред.) Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул в среду, 6 марта, заявила, что во время встречи на Всемирном форуме молодежи в Сириусе президент России Владимир Путин пообещал поддержать Гагаузию, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсетях, Гуцул разместила совместную фотографию с российским лидером и написала: «Я сообщила Владимиру Владимировичу о беззаконных действиях власти в Молдове, которая мстит нам за нашу гражданскую позицию и верность национальным интересам. Кишинев шаг за шагом отнимает наши полномочия, ограничивает бюджет, нарушает законные права, провоцирует нестабильность и дестабилизацию в Гагаузии и во всей стране».

«Российский лидер пообещал оказать поддержку Гагаузии и гагаузскому народу в отстаивании наших законных прав, полномочий и позиций на международной арене», – отметила Гуцул.

Сириус, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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