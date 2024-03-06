Путин: Воссоединению России и Украины мешают отвратительные проявления национализма

Президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками Всемирного фестиваля молодежи, который проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус заявил, что воссоединению России и Украины мешают «отвратительные проявления национализма», – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Рано или поздно воссоединение России и Украины, во всяком случае, на духовном уровне, произойдет. И это неизбежно! Но для того, чтобы это произошло, нужно, конечно, искоренять все, что мешает этому. А мешают этому самые отвратительные проявления национализма. Это тот яд, который отравляет жизнь очень многих народов. В том числе и сегодня на Украине».

Сириус, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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