Путин пообещал «не оставить в покое» тех, кто обстрелял мирных жителей Белгорода

Президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками Всемирного фестиваля молодежи, который проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус заявил, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям Белгорода являются военным преступлением, и «Россия не оставит в покое тех, кто это сделал», – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

Отвечая на вопрос участницы встречи из Белгорода, глава государства сказал: «Поскольку вы из Белгорода, и упомянули происходившие там события, хочу вот что сказать – обстрел мирных объектов, удар системой залпового огня по площадям и по мирным гражданам в Белгороде – это военное преступление. И мы будем именно так и относиться к тому, что произошло. Россия не оставит в покое тех, кто это сделал».

Сириус, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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