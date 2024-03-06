Трамп вызвал Байдена на дебаты

Участвующий в президентской гонке Дональд Трамп вызвал действующего хозяинеа Белого дома Джо Байдена на дебаты, – сообщают СМИ.

На своей странице в соцсети Trurh Social Трамп написал: «Для блага нашей страны важно, чтобы мы с Джо Байденом обсуждали вопросы, которые так важны для Америки и американского народа. Поэтому я требую дебаты. В любое время, в любом месте. Я даже согласен на то, чтобы дебаты проходили под управлением коррумпированного Демократического национального комитета. Я с нетерпением жду ответа».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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