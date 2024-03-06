Палата представителей США приняла законопроект о частичном финансировании правительства

Палата представителей Конгресса США в среду, 6 марта, большинством голосов приняла законопроект о частичном финансировании правительства США в размере $460 млрд., – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию телеканала C-SPAN.

В репортаже телеканала говорится: «Палата представителей Конгресса США полного состава одобрила пакетный законопроект, предусматривающий продление выделения средств на работу некоторых федеральных ведомств до конца 2024 финансового года. Законопроект поддержали 339 членов нижней палаты Конгресса, против высказались 85законодателей».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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