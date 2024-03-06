Эр-Рияд обвинил Тель-Авив в попытках «иудаизировать» Западный берег реки Иордан

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии высказало претензии Израилю за попытку «иудаизировать» части Западного берега реки Иордан в нарушение всех международных резолюций, – сообщает в среду, 6 марта, The Times of Israel.

В заявлении внешнеполитического ведомства Королевства, в частности, говорится: «Продвижение планов строительства еще 3500 домов в поселениях на Западном берегу является ничем иным, как попытка иудаизировать значительную часть Западного берега, включая Иерусалим, в нарушение всех международных резолюций, международного права прав человека и Устава ООН. Кроме того, это противоречит усилиям по достижению мира и стабильности в регионе. Королевство Саудовская Аравия повторяет свой призыв к решению проблемы двух государств 1967 года».

Эр-Рияд, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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