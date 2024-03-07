США могут выделить Киеву срочную помощь в $200 млн из средств Пентагона

Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность использования около 200 млн долларов из резервов Пентагона для оказания срочной военной помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Данные средства могут быть использованы для оплаты критически важного для Киева оружия, боеприпасов, расходных материалов и другого оборудования. При этом, по словам одного из собеседников агентства, окончательное решение еще не принято.

В материале указывается, что «дебаты по поводу использования небольшого количества резервов Пентагона подчеркивают яростные усилия Белого дома найти любую возможную поддержку для Украины». Однако «возможное финансирование слишком мало по сравнению с более чем 61 млрд долларов помощи Украине, которую президент Джо Байден попросил у Конгресса санкционировать», и которая «застопорилась в Конгрессе», – отмечается агентство.

Как сообщил представитель Совета национальной безопасности США, Белый дом сосредоточен на том, чтобы убедить Палату представителей США принять дополнительный законопроект по национальной безопасности, включающий помощь Украине. По его словам, если спикер Палаты представителей поставит законопроект на голосование, он будет принят подавляющим большинством голосов. Ожидается, что президент США Байден в четверг вечером, выступая с ежегодным посланием к Конгрессу, в очередной раз призовет конгрессменов незамедлительно одобрить данный законопроект.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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