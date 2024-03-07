В Сенате США не уверены, что Байден способен выступить с часовой речью перед законодателями

Сенатор-республиканец от Штата Алабама Томми Табервилл выразил сомнение в том, что президент США Джо Байден в состоянии произнести часовую речь обращения к Конгрессу «без перерыва на мороженое», – сообщает в четверг, 7 марта, издание Newsweek

В своей колонке для издание Табервилл пишет: «Наибольшую обеспокоенность вызывает вопрос о том, действительно ли президент Байден в состоянии произнести часовую речь без перерыва на мороженое. … Президент вряд ли станет говорить о своих провалах. Вряд ли он упомянет, что прямым следствием его политики стал рост инфляции почти на 18%, что является. Трое из четырех американцев говорят о том, что наша страна движется в неправильном направлении. Цены на бензин и продукты сделали обычную жизнь для многих американских семей недоступной, долг по кредитным картам достиг самого высокого уровня за все время... Эти цены – это непосредственный результат политики Джо Байдена... Нельзя печатать триллионы долларов, ограничивать производство энергетики и ожидать, что цены не поползут вверх».

«Даже лучшая речь не изменит того факта, что президентский срок Джо Байдена – является абсолютной катастрофой», – заявил конгрессмен.

Напомним, что президент США Джо Байден в четверг, 7 марта, выступит с ежегодным обращением к Конгрессу с речью о своих «исторических достижениях».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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