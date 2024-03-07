Медведев выразил сожаление, что ракетный удар в Одессе был нанесен не по кортежу Зеленского

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в четверг, 7 марта, заявил, что вчерашний удар по порту в Одессе не был направлен на кортеж главы киевского режима Зеленского, и это «досадно».

В своем Telegram-канале Медведев написал: «Вот всем все очевидно. И то, что никакого удара по кортежу в Одессе не было. И то, что была бы цель поставлена – попали бы. И то, что кровавый паяц – лишь кокаиновая тень своего хозяина, слепое антироссийское оружие. И то, что в принципе неважно, кто занимает должность главаря неонацистского режима».

«Но вот досадно все равно как-то. Жаль, что точно запулили в заранее спланированное место. И что его величество случай своим карающим перстом не решил судьбу первого генитального музыканта иначе. Nullum malum sine aliquo bono (Нет худа без добра, – лат)!», – добавил зампред российского Совбеза.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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