Кремль: Позиция Макрона не соответствует интересам французов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 7 марта, заявил, что позиция Эмманюэля Макрона по вовлеченности Франции в украинский конфликт не соответствует интересам самих французов, – сообщают СМИ.

В видеоролике, опубликованном в Telegram-канале Павла Зарубина, представитель Кремля говорит: «Господин Макрон убежден в своей линии на нанесение стратегического поражения нашей стране. Он продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции в эту войну. С нашей точки зрения, это никаким образом не соответствует интересам французов».

«В последние дни из Парижа звучат очень противоречивые заявления. С одной стороны, господин Макрон начинает обсуждать тему возможности направления воинских контингентов на украинскую войну. С другой стороны, министр иностранных дел Франции категорически отрицает возможность направления таких контингентов. Идет очень активная внутрифранцузская и внутриевропейская дискуссия», – добавил Песков.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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