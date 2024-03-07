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Четверг, 7 марта 2024, 19:07 мск

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Германия захотела расширить свое военное присутствие на Крайнем Севере

Борис Писториус, скриншот видео Bloomberg

Министр обороны ФРГ Борис Писториус во время посещении учений НАТО «Nordic Response 2024» на норвежской военной базе на границе с Россией заявил, что Германия намерена расширить свое военное присутствие на Крайнем Севере, – сообщает в четверг, 7 марта, агентство DPA.

В ходе своего выступления Писториус сказал: «Несмотря на то, что весь мир сейчас сосредоточен на Украине и Ближнем Востоке, нам необходимо расширять присутствие Бундесвера на Крайнем Севере. Нам необходимо расширить участие в учениях, необходимо участвовать в совместных закупках, например, подводных лодок. Мы хотим еще больше присутствовать здесь».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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