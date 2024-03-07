Германия захотела расширить свое военное присутствие на Крайнем Севере

Министр обороны ФРГ Борис Писториус во время посещении учений НАТО «Nordic Response 2024» на норвежской военной базе на границе с Россией заявил, что Германия намерена расширить свое военное присутствие на Крайнем Севере, – сообщает в четверг, 7 марта, агентство DPA.

В ходе своего выступления Писториус сказал: «Несмотря на то, что весь мир сейчас сосредоточен на Украине и Ближнем Востоке, нам необходимо расширять присутствие Бундесвера на Крайнем Севере. Нам необходимо расширить участие в учениях, необходимо участвовать в совместных закупках, например, подводных лодок. Мы хотим еще больше присутствовать здесь».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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