Бербок призвала передавать Украине больше снарядов, дальнобойного оружия и средств ПВО

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с коллегой из Великобритании Дэвидом Кэмероном в четверг, 7 марта, в Берлине заявила, что необходимо предоставить Киеву больше боеприпасов, дальнобойного оружия и средств противовоздушной обороны (ПВО), – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Бербок сказала: «Все, кто хочет достижения мира, должен мобилизовать все средства для Украины. Чтобы Украина могла обеспечить свое выживание ей нужно больше боеприпасов, больше дальнобойного оружия, больше средств ПВО»

Следует отметить, что ранее сегодня чешский портал Idnes.cz сообщил, что президент Чехии Петр Павел заявил, что средства для закупки в третьих странах 800 тыс. артиллерийских снарядов для передачи Киеву собраны.

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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