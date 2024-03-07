Медведев: После слов Макрона у России больше нет «красный линий» в отношении Франции

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в четверг, 7 марта, заявил, что после слов президента Франции Эмманюэля Макрона об отсутствии «красных линий» в поддержке Киева, у России таких линий тоже больше нет по отношению к Парижу.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Медведев написал: «Макрон сказал, что «больше нет никаких красных линий, больше нет никаких лимитов» в вопросе поддержки Украины... Тогда это значит, что у России больше не осталось красных линий в отношении Франции. In hostem omina licita (По отношению к врагу все дозволено,– лат)».

Ранее сегодня президент Франции Эммануэль Макрон на совещании с главами партий заявил, что «у Франции нет никаких лимитов, никаких красных линий для поддержки Киева».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube