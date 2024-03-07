Мишустин подписал постановление об обязательной маркировке сырья для табачной и никотиносодержащей продукции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал Постановление о расширении правил маркировки табачной и никотиносодержащей продукции, согласно которому сырье для ее изготовления теперь будет подлежать обязательной маркировке, – сообщает ТАСС.
В постановлении правительства РФ, в частности, говорится, что «производители сырья для табачной продукции должны будут поставлять данные в государственную систему мониторинга товаров, подлежащих маркировке, что позволит улучшить отслеживаемость, как самого сырья, так и товаров из него».
Со вступлением в силу документа станет возможным продолжить работу «по сокращению нелегального производства сигарет и другой никотиносодержащей продукции».
Москва, Иван Бабурин
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