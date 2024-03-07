Швейцарские сенаторы попросили правительство разрешить использовать замороженные российские активы в пользу Украины

Сенат Швейцарии в четверг, 7 марта, большинством голосов принял решение обратиться к правительству за разрешением использовать замороженные активы и средства российского Центробанка для восстановления Украины в размере 8,5 миллиарда долларов, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте парламента Швейцарии, говорится: «Активы Центрального Банка Российской Федерации и близких к нему организаций, замороженные в рамках санкций, должны быть в состоянии выплачены Украине в качестве репараций. Совет кантонов (малая палата парламента) принял в четверг 21 голосом против 19 при 3 воздержавшихся серию аналогичных предложений Национального совета (большая палата)».

Следует отметить, что общая сумма замороженных резервов и активов ЦБ РФ в Швейцарии составляет 7,4 миллиарда франков (8,5 млрд. долл. , 762 425 714 800 руб. по курсу).

Берн, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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