Белый дом: Байден в послании Конгрессу объявит о строительстве порта в Газе

Высокопоставленный представитель администрации на брифинге в четверг, 7 марта, заявил, что президент США Джо Байден в своем обращении к Конгрессу объявит о миссии по строительству порта в Газе для поставок дополнительных гуманитарных грузов, – сообщают СМИ.
В ходе своего выступления представитель администрации США сказал: «Сегодня вечером президент объявит о своем поручении вооруженным силам возглавить чрезвычайную миссию по созданию порта на побережье Газы, который сможет принимать суда с продовольствием, водой, медикаментами. Миссия размещения американских войск в секторе Газа не подразумевает».
Вашингтон, Иван Бабурин
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