Майя Санду обвинила Россию в попытке госпереворота в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже в четверг, 7 марта, обвинила Россию в энергетическом шантаже и попытке совершения госпереворота в республике, – сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном пресс-службой президента Молдавии, говорится: «Москва пытается контролировать Молдавию с помощью энергетического шантажа, поддержкой протестов, кампаний по дезинформации и даже попыток государственного переворота. …Мы благодарны президенту Франции Эмманюэлу Макрону за поддержку правительства Молдавии, а также оказание финансовой и военной помощи».

Кишинев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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