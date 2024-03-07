российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 7 марта 2024, 22:37 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Майя Санду обвинила Россию в попытке госпереворота в Молдавии

Майя Санду. Фото: официальный сайт президента Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже в четверг, 7 марта, обвинила Россию в энергетическом шантаже и попытке совершения госпереворота в республике, – сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном пресс-службой президента Молдавии, говорится: «Москва пытается контролировать Молдавию с помощью энергетического шантажа, поддержкой протестов, кампаний по дезинформации и даже попыток государственного переворота. …Мы благодарны президенту Франции Эмманюэлу Макрону за поддержку правительства Молдавии, а также оказание финансовой и военной помощи».

Кишинев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Политика, Россия,