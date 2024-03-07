Во Франции назвали Макрона «безумной марионеткой НАТО» и призвали к его свержению

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в четверг, 7 марта, назвал президента Франции Эмманюэля Макрона «безумной марионеткой НАТО» и призвал к его свержению за слова об отсутствии «красных линий» в поддержке Украины, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Филиппо написал: «Макрон только что подтвердил всем своим собеседникам, что у него нет границ и нет красных линий в войне с Россией! Эти слова Макрона означают, что существует вероятность отправки сухопутных войск Франции на Украину или передачи французского ядерного оружия в распоряжение Европейского союза. Невозможно представить, что этот человек, эта безумная марионетка НАТО и глубинного государства, до сих пор не свергнут! Все французы должны выступить за мир!»

Ранее сегодня французские СМИ сообщили, что Макрон на встрече с представителями политических партий заявил, что «у Франции нет никаких лимитов и «красных линий в вопросах поддержки Украины».

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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