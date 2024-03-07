Глава Гагаузии обсудила с Кириенко оказание помощи России региону

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул в четверг, 7 марта, заявила, что на встрече с первым заместителем руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко по итогам встречи на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи обсудила возможность оказания помощи региону, в том числе о поставках газа по льготной цене, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Гуцул написала: «Говорили о поддержке, которую Россия может оказать Гагаузии. Я попросила Сергея Владиленовича помочь с открытием счетов гагаузам в российских банках для социальных проектов, снять эмбарго на ввоз товаров из Гагаузии, а также договориться с Газпромом о поставках в автономию газа по льготной цене».

«В ходе разговора обсудили с господином Кириенко и политическую ситуацию в Молдове. Я рассказала о давлении на нашу автономию со стороны официального Кишинева, о нарушении наших конституционных прав. В частности, о принятии преступных законов об НДС и о препятствии моей работе в правительстве страны. Поделилась тревогой, которую вызывают действия нынешней молдавской власти в отношении политических оппонентов. Это незаконное снятие с выборов кандидатов от оппозиционных партий, закрытие телеканалов, полное уничтожение свободы слова. Подняла вопрос о возможности обсудить в ООН ущемление гагаузов и давление со стороны центральных властей Молдовы. Нам необходимо обратить внимание международного дипломатического сообщества на произвол, происходящий в нашей так называемой «демократической» стране», – заявила глава Гагаузии и добавила: «Я услышала понимание сложной ситуации, в которой сейчас находится Гагаузия и желание России нам помочь».

Сочи, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube