Российский посол назвал «противоправным» решение Швейцарского парламента об передаче российских активов Киеву

Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин в четверг, 7 марта, назвал «противоправным» решение Совета кантонов швейцарского парламента обратиться к правительству за разрешением конфисковать замороженные российские активы для передачи их Украине, – сообщает ТАСС.

Комментируя решение швейцарских законодателей в интервью агентству Гармонин сказал: «В настоящий момент изучаем решение Совета кантонов. В любом случае полагаем противоправной любую конфискацию суверенных активов Российской Федерации, как и любого другого государства. Такое решение о конфискации в случае его реализации нанесет ущерб, как правовой целостности мировой финансовой системы, так и репутации Швейцарии как правового государства и надежного финансового центра. Россия и ее руководство неоднократно заявляли, что рассматривают это как чистейшей воды воровство».

Ранее сегодня Совет кантонов Швейцарии обратился к правительству страны с просьбой разрешить передачу Украине замороженных в Швейцарии российских активов.

Берн, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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