Захарова призвала премьера Греции не предавать память греческого Сопротивления

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 7 марта, в ответ на заявление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса о том, что Россия является врагом Европы, призвала его «не предавать память греческого Сопротивления».

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис: «В этот мрачный для Европы час мы продемонстрировали нашу решимость поддержать Украину единым фронтом, чего наши враги, возможно, не ожидали. Вы нас не испугаете, мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

«Также он назвал Россию врагом Европы. Во-первых, мы ни Грецию, ни кого другого не запугивали и не запугиваем. Ни одного примера не найдете. Во-вторых, Европа бывала разной. Третий рейх тоже был Европой. Вот для такой, нацистской Европы мы всегда будем врагом. В-третьих, я в своей советской/российской школе на обычном для каждого нашего школьника уроке музыке проходила произведения Микиса Теодоракиса. Знала и его музыку, и его судьбу. Он тоже был врагом Европы, нацистской Европы», – написала официальный представитель российского МИДа и добавила: «Не предавайте, Кириакос, память греческого Сопротивления!»

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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