Лондон в текущем году увеличит поставки Киеву дронов до десяти тысяч штук

Министр обороны Великобритания Грант Шаппс во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в четверг, 7 марта, заявил, что в течение 2024 года Лондон передаст Украине более 10 тысяч дронов различных типов, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой правительства Великобритании, в частности, говорится, что Шаппс сказал следующее: «Сегодня Великобритания усиливает поддержку Украины, предоставляя полный пакет в размере 325 млн. фунтов стерлингов на новейшие беспилотники, чтобы помочь в борьбе с незаконным вторжением Путина. Инвестиции, в рамках которых будет поставлено более 10 000 дронов для Вооруженных сил Украины, позволят использовать ведущие мировые оборонные предприятия Великобритании для доставки Украине новых передовых беспилотников в течение 2024 года».

«В предоставляемый Украине пакет дронов войдут беспилотные летательные аппараты FPV, беспилотники-камикадзе, а также наблюдательные и морские дроны. Украина будет усилена новыми передовыми беспилотниками, поступающими непосредственно от ведущих оборонных предприятий Великобритании – прямо с заводов на передовую. Я призываю международных партнеров присоединиться к Великобритании в этих усилиях. Поскольку более 100 миллионов фунтов стерлингов из этого пакета будут потрачены на морские дроны, Украина продолжит переламывать ситуацию в Черном море», – заявил глава британского минобороны.

Кроме того, министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в соцсетях поблагодарил британского коллегу «за поставки ракет Storm Shadow».

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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