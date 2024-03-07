В России введено госрегулирование цен на неуправляемые бомбы и боеприпасы всех типов

Председатель правительства России Михаил Мишустин в четверг, 7 марта, подписал распоряжение о внесении неуправляемых бомб и боеприпасов всех типов в перечень продукции гособоронзаказа, на которые распространяется государственное регулирование цен.

В документе, опубликованном на сайте официальных правовых актов, говорится: «Внести в перечень продукции по государственному оборонному заказу, на которую распространяется государственное урегулирование цен (за исключением ядерного оружейного комплекса), утвержденный распоряжением правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года №976-р..., следующие изменения: а) пункт 34 изложить в следующей редакции: «34. Управляемые и неуправляемые бомбы»; б) раздел I дополнить пунктом 38.3 следующего содержания: «38.3. Боеприпасы всех типов».

Москва, Иван Бабурин

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