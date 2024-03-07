Министр обороны Польши: Поляки не будут отправлены на Украину

Глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в четверг, 7 марта, заявил, что польские солдаты воевать на Украину отправлены не будут, – сообщает телеканал TVN24.

В эфире телеканала Косиняк-Камыш сказал: «Войска Польского на Украине не будет. Будем помогать, будем поддерживать. Будем оказывать дальнейшие пожертвования вооружения. Этого действительно много. Столько, сколько мы можем. Мы поддержим все инициативы, которые служат тому, чтобы Польша была в безопасности».

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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