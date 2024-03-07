Российские ВКС в Сирии уничтожили две базы террористов

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить на брифинге 7 марта, сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили в Сирийской Арабской Республике (САР) два места базирования боевиков, уничтожив более 20 террористов.

В ходе своего выступления контр-адмирал Кулить сказал: «5 марта ударами ВКС России в районе населенного пункта Басанкуль провинции Идлиб уничтожены два места базирования боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных сил. Ликвидировано более 20 террористов».

Дамаск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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