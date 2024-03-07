Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днём

Президент России Владимир Путин в пятницу, 8 марта, в видеопоздравлении с Международным женским днем заявил, что российскими женщинами невозможно не восхищаться, поскольку они всегда остаются «обворожительными и притягательными».

В видеоролике, распространенном пресс-службой Кремля, глава государства говорит: «Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем. Мы ждем его с радостью и волнением, заранее готовимся к этому замечательному весеннему празднику. И сегодня в каждом доме, в каждой семье звучат самые нежные, тёплые пожелания нашим мамам, жёнам, дочерям, бабушкам, подругам. Вы, дорогие женщины, способны преображать мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью, но прежде всего благодаря величайшему дару, которым наделила вас природа, – это рождение детей. Материнство – потрясающее предназначение женщин. Трудное, ответственное, но дающее столько радости и счастья. Самое главное для любой женщины, какую бы профессию она ни выбрала, каких бы высот здесь ни достигала, – это семья, родные, близкие, неустанная забота о детях, об их здоровье, образовании, стремление так их воспитать, чтобы они выросли достойными, успешными людьми. Этот год в нашей стране посвящается семье. Смысл, суть семьи – это в первую очередь продолжение жизни, продолжение рода, истории каждой конкретной семьи и всей нашей страны. Именно семья укрепляет связь, преемственность поколений, а бережное, уважительное отношение к женщине, к материнству – неотъемлемая часть наших традиций».

«Хочу отдельно обратиться к женщинам, которые находятся в зоне специальной военной операции, выполняют боевые задачи, и к тем, которые сейчас в разлуке со своими родными, ждут наших героев, вдохновляют их любовью, радостью и поддержкой, переживают за всех наших бойцов, помогают им на передовой, в госпиталях, в многочисленных волонтёрских структурах. Вы вновь и вновь доказываете, какой неодолимой силой обладает женское сердце, даете пример стойкости, уверенности в том, что добро и правда – на нашей стороне», – подчеркнул Путин.

«Дорогие женщины! Вы берете на себя ответственность за решение порой очень непростых задач, добиваетесь успехов, впечатляющих результатов в самых разных сферах, поражаете нас, мужчин, умением все делать быстро, споро и одновременно тщательно, учитывая все детали. Вы справляетесь с целым ворохом проблем и хлопот и остаётесь обворожительными и притягательными. Вами невозможно не восхищаться. Хочу пожелать вам настоящего взаимопонимания с теми, кто вам дорог, как можно больше поистине счастливых мгновений, успехов во всем, что для вас важно. С праздником вас! С Международным женским днём!»,– заявил президент России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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