Зеленский 8 марта встретится с Эрдоганом в Турции

Канцелярия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг, 7 марта, сообщает, что в пятницу, 8 марта, в республике ожидается официальный визит главы киевского режима Владимира Зеленского.

В сообщении, опубликованном на сайте канцелярии турецкого президента, говорится: « Завтра президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию с официальным визитом. Президент Реджеп Тайип Эрдоган и его гость Зеленский подробно обсудят ход продолжающейся войны между Украиной и Россией, последние события, касающиеся продолжения соглашения о зерновом коридоре, поиск постоянного мира в регионе и отношения между Турцией и Украиной».

Анкара, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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