Путин поручил ограничить право на выезд из России некоторым чиновникам

Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 марта, подписал указ, согласно которому Межведомственная комиссия по защите государственной тайны, руководство которой осуществляет глава государства, будет решать вопросы ограничения права на выезд из России чиновников, занимавших высокие должности и при этом бывших допущенными к гостайне.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, в частности, говорится, что полномочия комиссии расширяются – теперь она также принимает «решения об ограничении права на выезд из РФ лиц, замещавших должности, предусмотренные перечнем должностей, при замещении которых лица считаются допущенными к государственной тайне». К такому перечню должностей относятся премьер-министр и вице-премьеры РФ, федеральных министры, генпрокурор, руководитель администрации президента, зампредседателя Совета безопасности РФ, секретарь Совбеза, руководитель аппарата правительства РФ, председатель Следственного комитета, председатель Центризбиркома, глава Счетной палаты и его заместители, глава Центробанка, аудитор Счетной палаты, глава Российской академии наук, главы федеральных служб и агентств, главы регионов РФ, уполномоченный по правам человека в РФ, а также руководитель организации, наделенной полномочиями осуществлять от имени Российской Федерации государственное управление в установленной сфере деятельности.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube