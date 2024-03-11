В России уголовная ответственность за диверсии будет наступать с 14 лет

Законопроект о привлечении к уголовной ответственности за диверсии с 14 лет в понедельник, 11 марта, поддержало правительство РФ, – сообщает ТАСС.

В документе, на который ссылается агентство, в частности, говорится: «Законопроект направлен на совершенствование уголовно-правового механизма противодействия диверсионной деятельности как угрозе экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект. …Законопроектом предлагается внести в часть 2 этой статьи дополнение, установив, что лица, достигшие ко времени совершения преступления 14 лет, подлежат ответственности за диверсию, прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, а также за организацию диверсионного сообщества и участие в нем (статьи 281, 281.2 и 281.3 УК)»

На данный момент статьей 20 Уголовного кодекса РФ предусмотрено, что уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее 16 лет ко времени совершения подобного преступления.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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