Гутерриш «решительно» призвал к прекращению огня на время Рамадана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на брифинге 11 марта, обратился с «решительным» призывом немедленного прекращения огня в секторе Газа и в Судане на период священного для мусульман месяца Рамадан, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Гутерриш сказал: «Я самым решительным образом призываю почтить дух Рамадана, прекратив огонь и устранив все препятствия для доставки гуманитарной помощи с необходимой скоростью и в необходимых объемах. В Газе, Судане и других местах настало время мира. Я призываю политических, религиозных и общественных лидеров сделать все возможное, чтобы сделать этот священный период временем эмпатии, действий и мира. Призываю к освобождению всех заложников в секторе Газа. Скоро религиозные праздники пройдут и у других конфессий, давайте не будем забывать, что, помимо Рамадана, христиане вскоре будут праздновать Пасху, а евреи – Песах».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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