Французский генерал посоветовал Макрону «не показывать мышцы, если их нет»

Генерал армии Франции и консультант по геополитическим вопросам Франсуа Шованси заявил, что Франсуа Макрону, заявившему о «безилимитной» помощи Украине, «не следует показывать мышцы, если их нет», – сообщает в понедельник 11 марта, телеканал LCI.

В эфире французского телеканала Шованси сказал: «Отдать украинцам все средства? Мы и так уже 40% артиллерии отдали. Однако мы не должны забывать, что у нас их не так много. Прав ли президент показывая свои мускулы, обещая неограниченную поддержку, если за этим у него нет средств? Нельзя показывать мышцы, если их нет. Чтобы произвести оружие, нужно время. Что мы собираемся дать в 2024 году, кроме опустошения того, что есть в наших казармах, в наших полках, и отдать это украинцам? То есть, если бы произошло силовое столкновение в той или иной форме, с чем бы вышли наши солдаты? Ни с чем».

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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