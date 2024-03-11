За размещение рекламы иноагентов СМИ будут штрафовать на 300 тысяч рублей

Руководитель центра правовой защиты журналистов Анна Белозерова в понедельник, 11 марта, заявила, что СМИ, разместившие рекламу от иноагентов, могут получить предупреждение от Роскомнадзора, а в случае его игнорирования, оштрафованы на 300 тысяч рублей, – сообщает РИА Новости.

Комментируя закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 11 марта, «о запрете для иноагентов размещать рекламу российских физлиц и юрлиц на своих информресурсах», Белозерова сказала: «В данном законопроекте идет речь о запрете для средств массовой информации использовать в своих материалах ссылки на такие ресурсы в рекламных целях, то есть цитирование материалов иноагентов не будет считаться нарушением, если это не реклама с целью привлечь внимание. Соответственно, санкция за размещение рекламы с ресурсов иноагентов СМИ – предупреждение, если его проигнорировать, СМИ могут привлечь к административной ответственности по статье 19.5, штраф максимальный – 300 тысяч рублей. Предупреждения выписывает Роскомнадзор».

Ранее сегодня глава государства подписал Федеральный закон «О рекламе», соглдасно которому «не допускается распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного агента и реклама информационных ресурсов иностранных агентов. Кроме того, рекламодатель и рекламораспространитель будут нести ответственность за нарушение установленных требований. Также запрещена реклама информресурсов иностранных агентов в СМИ и в сообщениях и материалах СМИ в интернете».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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