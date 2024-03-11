Госдума рассмотрит законопроект о незаконности передачи Крыма Украинской ССР

В Государственную Думу РФ внесен на рассмотрение законопроект о признании незаконным решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР, – сообщают СМИ.

В в пояснительной записке к законопроекту, размещенной в электронной базе Госдумы, в частности, говорится: «Проект Федерального закона «О признании недействительным с момента принятия решения 1954 года о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР» направлен на очищение правового наследия Российской Федерации, как правопродолжателя СССР и РСФСР, от ничтожных актов, не имевших правовых оснований, но порождавших беззаконие, политические преступления на почве злоупотреблений властью, нанесших огромный ущерб суверенным правам Российской Федерации и интересам российского народа. В решении о передачи Крымской области в 1954 году явно доминировал политический произвол. Первым в ряду этих актов стало решение Президиума Центрального комитета КПСС от 25 января 1954 г. «Об утверждении проекта Указа Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР» (под грифом «строго секретно», рассекречен только в начале 90-х). Этот документ был рожден в недрах центрального аппарата КПСС и не согласовывался с государственными органами РСФСР. На момент обсуждения вопроса на заседании Президиума ЦК КПСС самих документов от республик РСФСР и УССР не существовало – можно предположить, что они еще и не знали, какой сюрприз им приготовил Н.С.Хрущев».

«Российская Федерация, как правопродолжатель СССР и РСФСР, расценивая решение о передаче Крымской области без учета волеизъявления российского народа как политическое преступление, преодолевая последствия волюнтаризма, стремясь к исторической справедливости и законности, признает недействительным и не порождающим правовых последствий с момента принятия Закон СССР от 26 апреля 1954 года и все другие решения 1954 года «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР», – говорится в ст.2 предложенного к рассмотрения законопроекта.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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