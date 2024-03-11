Трамп заявил, что «ненавидит, когда страны отказываются от доллара»

Бывший президент США Дональд Трамп в понедельник, 11 марта, заявил, что «ненавидит, когда страны отказываются от доллара», и что он не позволит этого сделать, потому что это будет сравнимо с «проигрышем в войне», – сообщает телеканал CNBC.

В телефонном комментарии телеканалу Трамп сказал: «Понимаете, мне нужна одна валюта, и это – доллар. Я не хочу, чтобы люди отказывались от доллара. И я так чувствую. Я большой традиционалист, и мне нравится оставаться с долларом. И вы это знаете по временам моего президентства. Пусть доллар будет валютой выбора».

«Ненавижу, когда страны отказываются от доллара. Я не позволю странам отказаться от доллара, потому что если мы потеряем этот стандарт, это будет как проигрыш в войне. Это будет удар по нашей стране, сравнимый с проигрышем в войне. И мы не можем этого позволить. Слишком много стран сейчас пытаются уйти от доллара», – добавил 45-й президент США.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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