Столтенберг посоветовал Макрону «консультироваться» с НАТО перед заявлениями об отправке войск на Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс направлять войска на Украину не планирует и посоветовал президенту Франции Эмманюэлю Макрону консультироваться по важным вопросам, – сообщает в понедельник, 11 марта, агентство, Reuters.
Отвечая на соответствующий вопрос, Столтенберг Сказал: «У НАТО нет планов по отправке войск на Украину, потому что ни альянс, ни его союзники не являются стороной конфликта. Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке западных войск на Украину я не поддерживаю. Вмешательство отдельной страны НАТО в конфликт отразится на всем альянсе, члены которого связаны принципом «коллективной обороны», поэтому по подобным вопросам необходимо консультироваться».
Напомним, что 26 февраля, на встрече с главами 20 стран в Париже Эмманюэль Макрон заявил о возможной отправке сухопутных войск западных стран на Украину.
Брюссель, Иван Бабурин
© 2024, РИА «Новый День»