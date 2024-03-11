Столтенберг посоветовал Макрону «консультироваться» с НАТО перед заявлениями об отправке войск на Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс направлять войска на Украину не планирует и посоветовал президенту Франции Эмманюэлю Макрону консультироваться по важным вопросам, – сообщает в понедельник, 11 марта, агентство, Reuters.

Отвечая на соответствующий вопрос, Столтенберг Сказал: «У НАТО нет планов по отправке войск на Украину, потому что ни альянс, ни его союзники не являются стороной конфликта. Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке западных войск на Украину я не поддерживаю. Вмешательство отдельной страны НАТО в конфликт отразится на всем альянсе, члены которого связаны принципом «коллективной обороны», поэтому по подобным вопросам необходимо консультироваться».

Напомним, что 26 февраля, на встрече с главами 20 стран в Париже Эмманюэль Макрон заявил о возможной отправке сухопутных войск западных стран на Украину.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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