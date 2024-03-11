Республиканцы в Палате представителей США отклонили предложенный Байденом бюджет на 2025 год

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в понедельник, 11 марта, заявил, что республиканцы приняли решение не поддерживать предложенный президентом США Байденом бюджет на 2025 финансовый год в размере 7,3 триллиона долларов и назвал его «дорожной картой к ускорению упадка страны», – сообщают СМИ.

В совместном заявлении спикера Палаты представителей Майка Джонсона, лидера республиканского большинства в нижней палате Стивена Скалиса и других законодателей говорится: «Стоимость предлагаемого президентом Байденом бюджета является еще одним ярким напоминанием ненасытного аппетита действующей администрации к безрассудным расходам и безразличия демократов к финансовой ответственности. Бюджет Байдена не просто ошибочен, это «дорожная карта» по ускорению упадка Америки. Республиканцы в Палате представителей отвергают этот бюджетный запрос президента Байдена и принимают меры, чтобы вернуть страну на путь финансового благоразумия».

Президент США Джо Байден запросил у конгресса США почти 7,3 триллиона долларов расходов на все цели в 2025 финансовом году, что примерно на 300 миллиардов долларов больше 2024 года, следует из представленного проекта бюджета страны.

Согласно опубликованной Белым домом информации в графе бюджета «общие расходы» на 2025 год, показатель составляет 7 триллионов 266 миллиардов долларов. В него входят «дискретные» программы, включая оборонные в размере 900 миллиардов долларов, в том числе на $19,8 млрд. на модернизацию ядерного оружия и $2,2 млрд на закупку урана для ликвидации зависимости от России. На необоронные целы Байден запросил 1,03 триллиона долларов.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube