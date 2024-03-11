СМИ: Макрон снова отложил свой визит в Киев

Президент Франции Эмманюэль Макрон снова решил отложить свой давно запланированный визит в Киев из-за разногласий с союзниками в политике по отношению к России, – сообщает в понедельник, 11 марта, издание Politico.

Со ссылкой на источники американское издание пишет: «Президент Франции Эмманюэль Макрон отменил давно запланированный визит в Киев из-за напряженных отношений с союзниками. Макрон хочет выделить время для переговоров с союзниками, чтобы приехать на Украину с готовыми предложениями. Необходимо немного времени, чтобы заключить различные коалиции и их оперативные обязательства перед нашими партнерами. При этом Елисейский дворец предположения об отмене поездки из соображений безопасности опровергает».

«В последние недели президент Франции вызвал недовольство у европейских политиков из-за своих заявлений о боевых действиях. В конце февраля господин Макрон сказал, что не исключает отправку Украине наземных войск, а в начале марта призвал Европу не быть трусливой», – пишет Politico.

Напомним, что Эмманюэль Макрон откладывал свою поездку в Киев уже несколько раз и первоначально планировался на февраль, но затем был перенесен на середину марта «по соображениям безопасности».

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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